Украинские военные проводят контратаки на Харьковском направлении, - Генштаб

На Харьковском направлении Силы обороны отразили 6 попыток российских окупантов продвинуться в направлении населенного пункта Липцы, а также вражеский штурм в направлении Плетеновка - Волчанск. Бойцы ВСУ проводят контратаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

В военном командовании обнародовали данные по оперативной информации по состоянию на 21 мая.

Российские атаки

С начала суток на фронте произошло 94 боевых столкновений.

Российские оккупанты атакуют позиции Сил обороны Украины, используя преимущество в живой силе и технике. Однако ВСУ решительно отражают вражеские атаки и на некоторых участках контратакуют, и в результате улучшают тактическое положение.

В течение суток противник нанес по территории Украины 3 ракетных удара (с применением трех ракет), 35 авиаударов (в том числе с применением 48 КАБ) и 367 ударов дронами-камикадзе.

Также враг совершил около 2800 обстрелов по позициям ВСУ и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.

Ситуация на фронте

В Харьковском направлении российские захватчики 10 раз пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций. Воины ВСУ отразили 6 попыток противника продвинуться в направлении населенного пункта Липцы, а также штурм в направлении Плетеневка - Волчанск.

"Напряженной остается ситуация в районе Старицы, где отбита одна атака по направлению Новой Таволжанки (РФ). Еще две атаки из Бугроватки продолжаются", - рассказали в Генштабе.

В свою очередь, украинские защитники контратакуют и принимают меры для усиления устойчивости обороны, говорится в вечернем отчете.

На Купянском направлении количество атак врага возросло до 12. Продолжаются боевые столкновения в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Новоегоровка.

На направлении Берестового украинские защитники отбили 2 штурмовых действия противника. Ситуация контролируется, проводятся мероприятия по стабилизации обстановки.

На Лиманском направлении потери позиций ВСУ не допущены. Попытка противника продвинуться в районе населенного пункта Терны была подавлена.

На Северском направлении Силы обороны отразили 10 штурмовых действий врага в районах Белогоровки, Выемки и Раздолевки. Еще один бой вблизи Белогоровки продолжается. У агрессора успеха нет.

На Краматорском направлении было отбито 10 атак. Так, российские оккупанты 5 раз безуспешно пытались вклиниться в оборонительные рубежи Сил обороны в районе Клещиевки, 3 - около Андреевки, а также в районах Нового и Ивановского.

"На этом направлении потери противника сейчас составляют 135 человек и 50 единиц техники. В частности, уничтожены танк, два БТРа и повреждена станция РЭБ "Бурелом"", - передали в Генштабе.

Покровское направление остается самым горячим на всей линии боевого столкновения. С начала суток количество вражеских штурмов возросло до 37. Противник 15 раз пытался продвинуться от Очеретино в направлениях Новоалександровки, Калинового, Прогресса, Евгеньевки, продолжаются тяжелые бои.

"Кроме того, российские захватчики не оставляют попыток прорвать нашу оборону в районе Новоселовки Первой, Северного и Нетайлово. На отдельных участках ситуация требует от наших войск проведения маневра. Силами обороны принимаются меры по отражению врага и стабилизации обстановки", - рассказали в Генштабе.

На Кураховском направлении украинские защитники продолжают подавлять активность противника, который с начала суток дважды неудачно атаковал наши позиции.

На Времивском направлении ситуация значительных изменений не претерпела, однако агрессор в Старомайорском районе сосредоточил значительное количество средств огневого поражения и увеличил его интенсивность.

"Проводятся мероприятия по стабилизации обстановки", - говорится в вечерней постройке Генштаба.

На Приднепровском направлении ситуация изменений не претерпела. На Торецком, Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник сегодня активных наступательных действий не проводил.

"Украинские воины наносят врагу огневой поражение, истощая его по всей линии фронта", - добавили в Генштабе.