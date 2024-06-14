UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українські військові провели навчання по висадці десанту з гелікоптерів (відео)

Фото: ЗСУ провели навчання по висадці десанту з гелікоптерів (скриншот з відео)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові відпрацювали висадку десанту з гелікоптерів. Ця авіація легко створює ефект несподіванки для ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

"Відпрацювання висадки десанту з гелікоптерів 12 окремої бригади армійської авіації ім. генерал-хорунжого Віктора Павленка Сухопутних військ", - йдеться у повідомленні. 

Як пояснюють військові, гелікоптери дозволяють швидко та несподівано доставити війська.

"Завдяки цьому забезпечуються раптовість дій та захоплення ініціативи на полі бою. Заходи, які відпрацьовують наші підрозділи за безпосередньої участі армійської авіації - частина спеціальної підготовки особового складу та екіпажів гелікоптерів для виконання надскладних завдань", - зазначили у Сухопутних військах. 

Навчання ЗСУ

Зазначимо, що українські військові постійно проводять навчання. Наприклад, буквально 7 червня українські десантники Військово-морських сил провели масштабні навчання на узбережжі Чорного моря.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні