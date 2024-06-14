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Украинские военные провели учения по высадке десанта с вертолетов (видео)

Фото: ВСУ провели учения по высадке десанта с вертолетов (скриншот с видео)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные отработали высадку десанта с вертолетов. Эта авиация легко создает эффект неожиданности для врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

"Отработка высадки десанта из вертолетов 12 отдельной бригады армейской авиации им. генерал-хорунжего Виктора Павленко Сухопутных войск", - говорится в сообщении.

Как объясняют военные, вертолеты позволяют быстро и неожиданно доставить войска.

"Благодаря этому обеспечиваются внезапность действий и захват инициативы на поле боя. Меры, которые отрабатывают наши подразделения при непосредственном участии армейской авиации - часть специальной подготовки личного состава и экипажей вертолетов для выполнения сверхсложных задач", - отметили в Сухопутных войсках.

Учения ВСУ

Отметим, украинские военные постоянно проводят учения. Например, буквально 7 июня украинские десантники Военно-морских сил (ВМС) провели масштабные учения на побережье Черного моря.

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