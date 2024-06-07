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Десантники ВМС провели масштабні навчання на узбережжі Чорного моря (відео)

Україна, П'ятниця 07 червня 2024 10:10
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Десантники ВМС провели масштабні навчання на узбережжі Чорного моря (відео) Фото: десантники ВМС ЗСУ провели масштабні навчання на узбережжі Чорного моря (facebook com navy mil gov ua)
Автор: Наталія Гурковська

Українські десантники Військово-морських сил (ВМС) провели масштабнні навчання на узбережжі Чорного моря.

По це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС ЗС України.

"Група десанту в бойовій викладці передислоковувались з одного узбережжя на інше, виконуючи маневрування і уникаючи ворожих обстрілів, паралельно здійснюючи обхід потенційно небезпечних ділянок", - йдеться у повідомленні.

Катери та їх екіпажі відпрацьовували перегрупування, прийоми складного маневрування, спільні дії в морі.

"У фіналі - морські піхотинці здійснили висадку на необладнане узбережжя, щоб виконати поставлене завдання", - додали у ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, у 2021 році Військово-морські сили ЗСУ проводили військові навчання у Чорному морі. У зв'язку з цим була обмежена робота частини портів.

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