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Українські військові провели навчання біля кордону Білорусі: відео тренувань

Фото: українські військові провели навчання біля кордону Білорусі (gettyimages)
Автор: РБК-Україна

На вимогу командувача угруповання Сил і засобів оборони Києва у прикордонній зоні пройшли спільні штабні тренування 120 бригади територіальної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Збройні сили України.

Бригада ТрО з підпорядкованими військовими частинами в смузі оборони провела спільне тренування поблизу кордону Білорусі. Збройні сили України показали відео навчань.

Під час тренувань військові частини вдосконалили навички взаємодії між нижчим та вищим штабами. Крім того, були залучені сили та засоби, які є в оперативному підпорядкуванні 120 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ.

Нагадаємо, у Чехії вже почались навчання українських військових під керівництвом чеської армії.

Раніше ми писали, що в Британії завершилася остання серія навчань ЗСУ у цьому році.

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