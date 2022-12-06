Українські військові провели навчання біля кордону Білорусі: відео тренувань

На вимогу командувача угруповання Сил і засобів оборони Києва у прикордонній зоні пройшли спільні штабні тренування 120 бригади територіальної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Збройні сили України .

Під час тренувань військові частини вдосконалили навички взаємодії між нижчим та вищим штабами. Крім того, були залучені сили та засоби, які є в оперативному підпорядкуванні 120 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ.

Бригада ТрО з підпорядкованими військовими частинами в смузі оборони провела спільне тренування поблизу кордону Білорусі. Збройні сили України показали відео навчань.

Нагадаємо, у Чехії вже почались навчання українських військових під керівництвом чеської армії.

Раніше ми писали, що в Британії завершилася остання серія навчань ЗСУ у цьому році.

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