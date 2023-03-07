Українські військові провели кілька контратак навколо Бахмута: карти боїв ISW

Українські військові північніше та південніше від Бахмута Донецької області провели кілька контратак. Крім того, окупанти трохи просунулися у самому місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Луганський напрямок: війська РФ намагаються наступати біля Сватового

Війська РФ 6 березня провели обмежені атаки на північний захід від Сватового. Окупанти стверджували, що на лінії Сватове – Кремінна діє 3-тя мотострілецька дивізія.

Російські війська продовжували наступальні дії і в районі Кремінної 5 та 6 березня. За даними Генштабу України, окупанти вели безуспішні наступальні операції в районі Невського (17 км на північ від Кремінної), Білогорівки (10 км на південь від Кремінної) та Серебрянського лісництва (10 км на південь від Кремінної).

Донецький напрямок: ЗСУ провели кілька контратак навколо Бахмута

Окупанти продовжували наступ у Бахмуті та його околицях, і досягли успіхів, але досі не змогли оточити місто. На кадрах з геолокацією, опублікованих 6 березня, видно, як піхота бойовиків ПВК "Вагнера" вивішує прапор і позує перед пам'ятником танку Т-34 у східній частині Бахмута, підтверджуючи просування у напрямку до центру міста.

Декілька російських блогерів заявили, що російські сили контролюють 40% Бахмута і що їм все ще не вистачає фізичного контролю над критично важливими шляхами постачання міста.

Повідомляється, що 6 березня українські війська здійснили контратаку на лінії Богданівка — Іванівське та в районі траси Т0504 Костянтинівка — Годинник Яр — Бахмут на захід від Бахмута.

Окупанти також продовжували наземні атаки у Авдіївки. Присутність на цьому напрямі погано відновлених частин трьох окремих військових округів передбачає, що російські сили не зможуть проводити успішні наступальні операції на Донеччині в найближчому майбутньому.

Російські блогери також стверджували, що окупанти просунулися в Мар'їнці і досягли успіху на лінії Перемога — Новомихайлівка на південний захід від Донецька. Експерти ISW не спостерігають візуального підтвердження цього.

Південний напрямок: окупанти бояться контрнаступу українських військ

Війська РФ продовжують боротися за збереження контролю над дельтою річки Дніпро у Херсонській області. На кадрах з геолокацією від 6 березня видно, як російські війська завдають удару по позиціях української розвідувальної групи на острові Великий Потьомкін.

Російські блогери дедалі більше стурбовані тим, що українські війська можуть розпочати контрнаступ на півдні України. Деякі російські джерела стверджували, що ЗСУ перекинули нове озброєння та військову техніку до західної частини Донецької області для майбутнього наступу на Мелітополь.