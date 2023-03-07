ua ru
Вт, 07 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинские военные провели несколько контратак вокруг Бахмута: карты боев ISW

Новина українською →
Киев, Вторник 07 марта 2023 07:57
Украинские военные провели несколько контратак вокруг Бахмута: карты боев ISW Фото: ВСУ провели несколько контратак вокруг Бахмута (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные севернее и южнее Бахмута Донецкой области провели несколько контратак. Кроме того, оккупанты незначительно продвинулись в самом городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Украинские военные провели несколько контратак вокруг Бахмута: карты боев ISWЛуганское направление: войска РФ пытаются наступать у Сватово

Войска РФ 6 марта провели ограниченные атаки к северо-западу от Сватово. Оккупанты утверждали, что на линии Сватово – Кременная действует 3-я мотострелковая дивизия.

Российские войска продолжали наступательные действия и в районе Кременной 5 и 6 марта. По данным Генштаба Украины, оккупанты вели безуспешные наступательные операции в районе Невского (17 км к северу от Кременной), Белогоровки (10 км к югу от Кременной) и Серебрянского лесничества (10 км к югу от Кременной).

Украинские военные провели несколько контратак вокруг Бахмута: карты боев ISWДонецкое направление: ВСУ предприняли ряд контратак вокруг Бахмута

Оккупанты продолжали наступление в Бахмуте и его окрестностях, и добились успехов, но до сих пор не смогли окружить город. На кадрах с геолокацией, опубликованных 6 марта, видно, как пехота боевиков ЧВК "Вагнера" вывешивает флаг и позирует перед памятником танку Т-34 в восточной части Бахмута, подтверждая продвижение в направлении центра города.

Несколько российских блогеров заявили, что российские силы контролируют 40% Бахмута и что им все еще не хватает физического контроля над критически важными путями снабжения города.

Сообщается, что 6 марта украинские войска предприняли контратаку на линии Богдановка — Ивановское и в районе трассы Т0504 Константиновка — Часов Яр — Бахмут к западу от Бахмута.

Оккупанты также продолжали наземные атаки у Авдеевки. Присутствие на данном направлении плохо восстановленных частей трех отдельных военных округов предполагает, что российские силы не смогут проводить успешные наступательные операции в Донецкой области в ближайшем будущем.

Российские блогеры также утверждали, что оккупанты продвинулись в Марьинке и добились успеха на линии Победа — Новомихайловка к юго-западу от Донецка. Эксперты ISW не наблюдают визуального подтверждения этому.

Украинские военные провели несколько контратак вокруг Бахмута: карты боев ISWЮжное направление: оккупанты боятся контрнаступления украинских войск

Войска РФ продолжают бороться за сохранение контроля над дельтой реки Днепр в Херсонской области. На кадрах с геолокацией от 6 марта видно, как российские войска наносят удар по позициям украинской разведывательной группы на острове Великий Потемкин.

Российские блогеры все больше обеспокоены тем, что украинские войска могут начать контрнаступление на юге Украины. Некоторые российские источники утверждали, что ВСУ перебросили новое вооружение и военную технику в западную часть Донецкой области для будущего наступления на Мелитополь.

Украинские военные провели несколько контратак вокруг Бахмута: карты боев ISW

Ранее сообщалось, что россияне бросили в бой на Бахмутском направлении лучшие свои подразделения, используя ствольные и реактивные системы залпового огня.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину ВСУ Бахмут Войска РФ
NEWS
У МВД есть алгоритм работы после деоккупации Крыма и Донбасса: Клименко раскрыл детали
У МВД есть алгоритм работы после деоккупации Крыма и Донбасса: Клименко раскрыл детали
DAILY
Как война изменила команду Зеленского и что происходит в треугольнике власти
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Как война изменила команду Зеленского и что происходит в треугольнике власти