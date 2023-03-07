Украинские военные провели несколько контратак вокруг Бахмута: карты боев ISW

Украинские военные севернее и южнее Бахмута Донецкой области провели несколько контратак. Кроме того, оккупанты незначительно продвинулись в самом городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Луганское направление: войска РФ пытаются наступать у Сватово

Войска РФ 6 марта провели ограниченные атаки к северо-западу от Сватово. Оккупанты утверждали, что на линии Сватово – Кременная действует 3-я мотострелковая дивизия.

Российские войска продолжали наступательные действия и в районе Кременной 5 и 6 марта. По данным Генштаба Украины, оккупанты вели безуспешные наступательные операции в районе Невского (17 км к северу от Кременной), Белогоровки (10 км к югу от Кременной) и Серебрянского лесничества (10 км к югу от Кременной).

Донецкое направление: ВСУ предприняли ряд контратак вокруг Бахмута

Оккупанты продолжали наступление в Бахмуте и его окрестностях, и добились успехов, но до сих пор не смогли окружить город. На кадрах с геолокацией, опубликованных 6 марта, видно, как пехота боевиков ЧВК "Вагнера" вывешивает флаг и позирует перед памятником танку Т-34 в восточной части Бахмута, подтверждая продвижение в направлении центра города.

Несколько российских блогеров заявили, что российские силы контролируют 40% Бахмута и что им все еще не хватает физического контроля над критически важными путями снабжения города.

Сообщается, что 6 марта украинские войска предприняли контратаку на линии Богдановка — Ивановское и в районе трассы Т0504 Константиновка — Часов Яр — Бахмут к западу от Бахмута.

Оккупанты также продолжали наземные атаки у Авдеевки. Присутствие на данном направлении плохо восстановленных частей трех отдельных военных округов предполагает, что российские силы не смогут проводить успешные наступательные операции в Донецкой области в ближайшем будущем.

Российские блогеры также утверждали, что оккупанты продвинулись в Марьинке и добились успеха на линии Победа — Новомихайловка к юго-западу от Донецка. Эксперты ISW не наблюдают визуального подтверждения этому.

Южное направление: оккупанты боятся контрнаступления украинских войск

Войска РФ продолжают бороться за сохранение контроля над дельтой реки Днепр в Херсонской области. На кадрах с геолокацией от 6 марта видно, как российские войска наносят удар по позициям украинской разведывательной группы на острове Великий Потемкин.

Российские блогеры все больше обеспокоены тем, что украинские войска могут начать контрнаступление на юге Украины. Некоторые российские источники утверждали, что ВСУ перебросили новое вооружение и военную технику в западную часть Донецкой области для будущего наступления на Мелитополь.