Українські військові просуваються в Донецькій області: оновлена карта війни

За даними карти, бійці Збройних сил України звільнили від ворога село Рівнопіль і всю територію на північ від населеного пункту.

Фото: ЗСУ просунулися в Донецькій області (скріншот)

При цьому на інших ділянках фронту DeepStateMAP змін поки не фіксує.

Звільнення Рівнополя

Нагадаємо, сьогодні, 26 червня, заступник міністра оборони України Ганна Маляр написала, що українським захисникам вдалося деокупувати Рівнопіль.

Наступальні дії ЗСУ продовжуються вже з початку червня. Тоді їм за два тижні вдалося деокупувати вісім населених пунктів на південному сході України.

Також наші воїни під Красногорівкою Донецької області зуміли звільнити від ворога кілька позицій, які були окуповані з 2014 року.

Загалом на півдні з початку контрнаступу вдалося звільнити вже 130 квадратних кілометрів території.