RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские военные продвигаются в Донецкой области: обновленная карта войны

Фото: украинские военные продвигаются в Донецкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники продолжают оттеснять российских оккупантов в Донецкой области. Им удалось освободить еще одно село.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DeepStateMAP.

Согласно данным карты, бойцы Вооруженных сил Украины освободили от врага село Ровнополь и всю территорию севернее населенного пункта.

Фото: ВСУ продвинулись в Донецкой области (скриншот)

При этом на других участках фронта DeepStateMAP изменений пока не фиксирует.

Освобождение Ровнополя

Напомним, сегодня, 26 июня, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр написала, что украинским защитникам удалось деоккупировать Ровнополь.

Наступательные действия ВСУ продолжаются уже с начала июня. Тогда им за две недели удалось деоккупировать восемь населенных пунктов на юго-востоке Украины.

Также наши воины под Красногоровкой Донецкой области сумели освободить от врага несколько позиций, которые были оккупированны с 2014 года.

Всего на юге с начала контрнаступления удалось освободить уже 130 квадратных километров территории.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныДонецкая областьВойна России против УкраиныКонтрнаступление ВСУ