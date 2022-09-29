Українські військові просуваються біля Лиману: актуальна карта боїв

Так, за даними порталу, під час контрнаступу українським військовим вдалося звільнити населений пункт Середнє та Шандриголове за майже 15 кілометрів від Лиману.

Варто зазначити, що після взяття цих населених пунктів ЗСУ суттєво наблизилось до окупованого Дробишеве.

На інших напрямках фронту суттєвих змін не було зафіксовано.