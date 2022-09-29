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Українські військові просуваються біля Лиману: актуальна карта боїв

Фото: Українські військові просуваються біля Лиману (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові продовжують контрнаступальні дії на Донбасі. ЗСУ вдалося просунутися біля Лимана (Донецька область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deepstatemap.

Так, за даними порталу, під час контрнаступу українським військовим вдалося звільнити населений пункт Середнє та Шандриголове за майже 15 кілометрів від Лиману.

Варто зазначити, що після взяття цих населених пунктів ЗСУ суттєво наблизилось до окупованого Дробишеве.

На інших напрямках фронту суттєвих змін не було зафіксовано.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Збройні сили просуваються вперед на фронті у рамках контрнаступу.

Як повідомлялося, ЗСУ вдалося встановити вогневий контроль над важливою для росіян трасою в Луганській області.

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Збройні сили УкраїниДонецька областьВійна в Україні