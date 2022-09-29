Украинские военные продвигаются возле Лимана: актуальная карта боев

Так, по данным портала, во время контрнаступления украинским военным удалось освободить населенный пункт Среднее и Шандриголово в почти 15 километрах от Лимана.

Следует отметить, что после взятия этих населенных пунктов ВСУ существенно приблизилось к оккупированному Дробышеву.

В других направлениях фронта существенных изменений не было зафиксировано.