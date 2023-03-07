Українські військові проходять навчання на IRIS-T у Німеччині (фото)
Військовослужбовці Повітряних сил ЗС Німеччини проводять тактичну підготовку українських захисників на системі ППО IRIS-T Infra-Red Imaging System - Tail/Thrust Vector controlled SLM.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бундесвер.
Зазначається, що німецькі військові спираються на свій досвід роботи з подібними системами, які вже були введені в ЗС Німеччини. Для цього моделюється використання системи за допомогою загальних сценаріїв.
Повідомляється, що систему озброєння IRIS-T SLM можна розгорнути проти широкого спектру загроз, включно з повітряними загрозами, такими як безпілотники, літаки, гелікоптери чи крилаті ракети.
Додамо, що система доставлена в Україну, її вже використовують ЗСУ для захисту населення та критичної інфраструктури від авіаударів росіян. Вона інтегрована в існуючі системи ППО.
Нагадаємо, що в Україні більше десятка пускових установок IRIS-T.
РБК-Україна публікувало відео роботи установки IRIS-T, що ефективно збиває ворожі цілі.
До того ж, канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв поставити Україні партію ЗРК Gepard та систему Iris-T вже найближчими тижнями.
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