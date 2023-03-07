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Українські військові проходять навчання на IRIS-T у Німеччині (фото)

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Німеччина, Вівторок 07 березня 2023 09:06
Українські військові проходять навчання на IRIS-T у Німеччині (фото) Фото: українські військові проходять навчання на IRIS-T у Німеччині (bundeswehr.de)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Військовослужбовці Повітряних сил ЗС Німеччини проводять тактичну підготовку українських захисників на системі ППО IRIS-T Infra-Red Imaging System - Tail/Thrust Vector controlled SLM.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бундесвер.

Зазначається, що німецькі військові спираються на свій досвід роботи з подібними системами, які вже були введені в ЗС Німеччини. Для цього моделюється використання системи за допомогою загальних сценаріїв.

Повідомляється, що систему озброєння IRIS-T SLM можна розгорнути проти широкого спектру загроз, включно з повітряними загрозами, такими як безпілотники, літаки, гелікоптери чи крилаті ракети.

Додамо, що система доставлена ​​в Україну, її вже використовують ЗСУ для захисту населення та критичної інфраструктури від авіаударів росіян. Вона інтегрована в існуючі системи ППО.

Нагадаємо, що в Україні більше десятка пускових установок IRIS-T.

РБК-Україна публікувало відео роботи установки IRIS-T, що ефективно збиває ворожі цілі.

До того ж, канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв поставити Україні партію ЗРК Gepard та систему Iris-T вже найближчими тижнями.

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