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Українські військові проходять артилерійську підготовку в Естонії (фото)

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Естонія, Четвер 02 березня 2023 11:33
Українські військові проходять артилерійську підготовку в Естонії (фото) Фото: українські військові проходять артилерійську підготовку в Естонії (twitter.com/Kaitsevagi)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники проходять артилерійську підготовку в Естонії. Там вони навчаються стріляти з 155 мм і 122 мм гаубиць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони Естонії у Twitter.

"Окрім поставок зброї, спорядження та боєприпасів Україні, Міністерство оборони Естонії підтримує українські війська, які навчаються в Естонії стріляти з 155 мм і 122 мм гаубиць", - сказано у повідомленні.

До того ж, у Міноборони Естонії додали, що забезпечення технікою та підготовка українських бійців повинні "йти рука об руку", щоб краще підтримати нашу країну у відстоюванні її незалежності та територіальної цілісності.

Українські військові проходять артилерійську підготовку в Естонії (фото)

Нагадаємо, нещодавно Естонія виділила новий пакет військової допомоги Україні на 400 млн євро.

До того ж, уряд Естонії закликав ЄС зосередитися на якнайшвидшому придбанні боєприпасів для України, а не надсилати їх із запасів.

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