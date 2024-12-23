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Українські військові проходитимуть курси виживання за стандартами НАТО: що відомо

Фото: Міноборони оновило підготовку ЗСУ (Getty Images)
Автор: Катерина Творожнікова

Військовослужбовці Збройних сил України проходитимуть курси з виживання, уникнення захоплення у полон, стійкості у полоні та евакуації за новим військовим стандартом. Підготовка складатиметься з трьох рівнів: базового, середнього та поглибленого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства оборони України.

Міноборони оновили військовий стандарт. Відтепер він враховуватиме національні особливості та бойовий досвід України, набутий під час війни з Росією. Зазначається, що його розробили на основі стандарту НАТО.

"Підготовка до виживання в екстремальних умовах є невід'ємною частиною вишколу військових. Ризик опинитися в ізоляції чи виконувати бойові завдання за складних обставин супроводжує військову службу. Наша мета - забезпечити воїнів необхідними знаннями та підготувати інструкторів, які допоможуть їм вистояти у випробуваннях", - заявив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Напрями спеціалізованої підготовки

Основними напрямами підготовки військовослужбовців буде:

  • пошуково-рятувальна діяльність;
  • виживання;
  • уникнення захоплення у полон;
  • стійкість у полоні;
  • підготовка з евакуації;
  • перепідготовка.

Окрім того, військові набудуть практичних навичок виживання в різних середовищах. Зокрема, в арктичних, тропічних, гірських та пустельних районах. Зазначається, що особлива увага буду приділена організації пошуково-рятувальних операцій для ефективної евакуації ізольованого особового складу.

Нагадаємо, в Україні продовжили базову підготовку військових. Зокрема, програма передбачає розширене навчання з вогневої підготовки, домедичної допомоги та інших ключових дисциплін. Тепер вона триватиме 1,5 місяця замість 30 днів.

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Збройні сили України