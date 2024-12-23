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Украинские военные будут проходить курсы выживания по стандартам НАТО: что известно

Фото: Минобороны обновило подготовку ВСУ (Getty Images)
Автор: Катерина Творожникова

Военнослужащие Вооруженных сил Украины будут проходить курсы по выживанию, избежанию захвата в плен, устойчивости в плену и эвакуации по новому военному стандарту. Подготовка будет состоять из трех уровней: базового, среднего и углубленного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства обороны Украины.

Минобороны обновили военный стандарт. Отныне он будет учитывать национальные особенности и боевой опыт Украины, приобретенный во время войны с Россией. Отмечается, что его разработали на основе стандарта НАТО.

"Подготовка к выживанию в экстремальных условиях является неотъемлемой частью подготовки военных. Риск оказаться в изоляции или выполнять боевые задачи в сложных обстоятельствах сопровождает военную службу. Наша цель - обеспечить воинов необходимыми знаниями и подготовить инструкторов, которые помогут им выстоять в испытаниях", - заявил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Направления специализированной подготовки

Основными направлениями подготовки военнослужащих будет:

  • поисково-спасательная деятельность;
  • выживание;
  • избежание захвата в плен;
  • устойчивость в плену;
  • подготовка по эвакуации;
  • переподготовка.

Кроме того, военные приобретут практические навыки выживания в различных средах обитания. В частности, в арктических, тропических, горных и пустынных районах. Отмечается, что особое внимание будет уделено организации поисково-спасательных операций для эффективной эвакуации изолированного личного состава.

Напомним, в Украине продолжили базовую подготовку военных. В частности, программа предусматривает расширенное обучение по огневой подготовке, домедицинской помощи и другим ключевым дисциплинам. Теперь она будет длиться 1,5 месяца вместо 30 дней.

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Вооруженные силы Украины