Украинские военные будут проходить курсы выживания по стандартам НАТО: что известно

Минобороны обновили военный стандарт. Отныне он будет учитывать национальные особенности и боевой опыт Украины, приобретенный во время войны с Россией. Отмечается, что его разработали на основе стандарта НАТО.

"Подготовка к выживанию в экстремальных условиях является неотъемлемой частью подготовки военных. Риск оказаться в изоляции или выполнять боевые задачи в сложных обстоятельствах сопровождает военную службу. Наша цель - обеспечить воинов необходимыми знаниями и подготовить инструкторов, которые помогут им выстоять в испытаниях", - заявил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Направления специализированной подготовки

Основными направлениями подготовки военнослужащих будет:

поисково-спасательная деятельность;

выживание;

избежание захвата в плен;

устойчивость в плену;

подготовка по эвакуации;

переподготовка.

Кроме того, военные приобретут практические навыки выживания в различных средах обитания. В частности, в арктических, тропических, горных и пустынных районах. Отмечается, что особое внимание будет уделено организации поисково-спасательных операций для эффективной эвакуации изолированного личного состава.