Українські військові прибули до Британії для навчання на САУ AS90 (фото)

Українські захисники прибули до Великої Британії для навчання з використання броньованої самохідної артилерійської гаубиці AS90.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Британії .

"Тепло вітаємо український персонал, який прибув до Великобританії цими вихідними, щоб ознайомитися з AS90", - сказано у повідомленні.

Зазначимо, що AS90 - це броньована самохідна артилерійська гаубиця, яка має дальність дії 15 миль. Вона також має високу маневреність і може випустити три снаряди менше ніж за 10 секунд. Її броня досить міцна, щоб захистити екіпаж з п’яти осіб від бронебійних снарядів.

Нагадаємо, міністр оборони Британії повідомив, що українські військові розпочнуть навчання на танках Leopard вже сьогодні.

До того ж, українські бійці вже відправились на навчання на комплексах ППО SAMP-T, які наша країна отримає від Франції та Італії навесні.

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