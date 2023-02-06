Украинские военные прибыли в Британия для обучения на САУ AS90 (фото)

Украинские защитники прибыли в Великобританию для обучения по использованию бронированной самоходной артиллерийской гаубицы AS90.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Британии .

"Тепло приветствуем украинский персонал, прибывший в Великобританию в эти выходные, чтобы ознакомиться с AS90", - говорится в сообщении.

Отметим, что AS90 - это бронированная самоходная артиллерийская гаубица, которая имеет дальность действия 15 миль. Она также обладает высокой маневренностью и может выпустить три снаряда менее чем за 10 секунд. Ее броня достаточно крепкая, чтобы защитить экипаж из пяти человек от бронебойных снарядов.

Напомним, министр обороны Британии сообщил, что украинские военные начнут обучение на танках Leopard уже сегодня.

К тому же украинские бойцы уже отправились на обучение на комплексах ПВО SAMP-T, которые наша страна получит от Франции и Италии весной.

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