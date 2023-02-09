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Українські військові прибули до Бельгії для навчання на підводних дронах

Фото: міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер (flickr.com)
Автор: Дмитро Браславський

До Бельгії прибули українські військові для навчання управлінню підводними дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністра оборони Бельгії Людивін Дедондер.

"Сьогодні ми вітаємо українських солдатів у Бельгії в рамках місії EUMAM", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вони проходитимуть навчання на підводних системах, поставлених Бельгією в Україну.

"Я висловив їм свою глибоку підтримку та віддав честь за мужність, виявлену протягом майже року", - додали міністр.

Зазначимо, що у листопаді 2022 року Європейський союз офіційно запустив тренувальну місію для українських бійців. Тоді планувалося, що в рамках місії EUMAM буде підготовлено до 15 тисяч військових.

Рада міністрів Бельгії у п'ятницю, 25 листопада, затвердила новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійдуть десять підводних безпілотників та дві мобільні лабораторії.

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