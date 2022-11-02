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Українські військові посилюють оборону Києва: що відомо

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Київ, Середа 02 листопада 2022 15:11
Українські військові посилюють оборону Києва: що відомо Фото: українські військові посилюють оборону Києва (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові нарощують оборонні рубежі Києва. Навколо столиці створюється багатоешелонований захист.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

Зокрема, ЗСУ вдосконалюють систему інженерного обладнання та зведення фортифікаційних споруд навколо столиці.

"Виходячи з висновків аналізу захисту столиці в лютому-квітні, вживаються додаткові заходи щодо посилення оборони. В першу чергу, проводимо обладнання вогневих позицій та укриттів для особового складу", - розповів командувач угрупування сил та засобів оборони Києва, екс-командувач ООС, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Крім цього, за його словами, ЗСУ нарощують фортифікаційне обладнання рубежів оборони за допомогою встановлення довготривалих вогневих споруд різного типу.

"Також встановлюємо вибухові та невибухові інженерні загородження перед позиціями наших військ", - вказує екс-командувач ООС.

Таким чином, як зазначає Павлюк, створюється система багатоешелонованої оборони шляхом нарощування районів рубежів та позицій.

Як повідомлялося, раніше Міноборони України сформувало річковий дивізіон катерів з метою посилення оборони Києва.

Нагадаємо, до цього Павлюк повідомляв, що Росія може спробувати атакувати Київ новими ударними угрупованнями.

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