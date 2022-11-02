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Украинские военные усиливают оборону Киева: что известно

Новина українською →
Киев, Среда 02 ноября 2022 15:11
Украинские военные усиливают оборону Киева: что известно Фото: украинские военные усиливают оборону Киева (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные наращивают оборонительные рубежи Киева. Вокруг столицы создается многоэшелонированная защита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

В частности, ВСУ усовершенствуют систему инженерного оборудования и возведения фортификационных сооружений вокруг столицы.

"Исходя из выводов анализа защиты столицы в феврале-апреле, принимаются дополнительные меры по усилению обороны. В первую очередь, проводим оборудование огневых позиций и укрытий для личного состава", - рассказал командующий группировкой сил и средств обороны Киева, экс-командующий ООС, генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Кроме этого, по его словам, ВСУ наращивают фортификационное оборудование рубежей обороны посредством установления долговременных огневых сооружений разного типа.

"Также устанавливаем взрывные и невзрывные инженерные заграждения перед позициями наших войск", - указывает экс-командующий ООС.

Таким образом, как отмечает Павлюк, создается система многоэшелонированной обороны путем наращивания районов рубежей и позиций.

Как сообщалось, ранее Минобороны Украины сформировало речной дивизион катеров с целью усиления обороны Киева.

Напомним, до этого Павлюк сообщал, что Россия может попытаться атаковать Киев новыми ударными группировками.

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