Українські військові показали знищення крилатої ракети за допомогою IRIS-T (відео)

Українська ППО знищила російську крилату ракету. Її збили за допомогою IRIS-T.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України.
"ЗРК IRIS-T повітряного командування "Захід" знищує російську крилату ракету", - йдеться у повідомленні.
IRIS-T - ракета класу "повітря-повітря" малої дальності, оснащена інфрачервоною головкою самонаведення, що охолоджується.
Розробка велася під керівництвом Німеччини кооперацією з 6 країн-учасниць, як заміна AIM-9 Sidewinder.
За конструкцією та компонуванням IRIS-T дуже близька до японської Тип 04 AAM-5. На основі ракети створено зенітний ракетний комплекс IRIS-T SL.
Починаючи з вечора 11 березня, російські війська влаштували дроново-ракетну атаку по Україні. Под ударом були Київ, Суми, Дніпро, Кривий Ріг, Одеса.
Як пізніше з'ясувалося, окупанти атакували Україну балістичними ракетами "Іскандер-М" і більш ніж 130 дронами. ППО збила 98 російських безпілотників.
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