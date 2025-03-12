Украинские военные показали уничтожение крылатой ракеты с помощью IRIS-T (видео)

Атака РФ по Украине

Начиная с вечера 11 марта, российские войска устроили дроново-ракетную атаку по Украине. Под ударом были Киев, Сумы, Днепр, Кривой Рог, Одесса.

Как позже выяснилось, оккупанты атаковали Украину баллистическими ракетами "Искандер-М" и более чем 130 дронами. ПВО сбила 98 российских беспилотников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.