Українські військові показали "трофеї" після штурмів росіян під Бахмутом

Українські військові "затрофеїли" цілий арсенал після штурмів російських окупантів на двох напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК " Північ ".

"Наші побратими показують "трофеї" після штурмів "ваньок" на Бахмутському і Сіверському напрямку", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, російські окупанти кинули на Бахмутський напрямок найбільшу кількість своїх сил, військової техніки та озброєнь. Однак будь-які спроби ворога оточити місто зазнають невдачі.

За словами президента Володимира Зеленського, Бахмутський та інші напрями на Донбасі залишаються найскладнішими на фронті, вони вимагають максимуму сил та концентрації.

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