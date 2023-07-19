Українські військові показали ліквідацію російського комбрига "Ташкента"

На відео, яке оприлюднила бригада, можна побачити, як дрон-камікадзе наближається до автомобіля, де знаходився російський комбриг.

Ліквідація "Ташкента"

Нагадаємо, сьогодні, 19 липня, російські пропагандисти почали заявляти про те, що в Україні ліквідували командира однієї із бригад Дениса Іванова з позивним "Ташкент".

У ЗМІ поширювали інформацію, що його вбили внаслідок удару дрона-камікадзе, коли військовий пересувався автомобілем.

Його часто використовували у пропагандистських роликах, зокрема сюжетах Ольги Скабеєвої. Вона називала окупанта "легендарним комбригом".