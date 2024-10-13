Українські військові показали, як знищують логістику окупантів на Харківському напрямку

Ситуація на фронті

Оперативна обстановка на Харківському напрямку залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ.

Протягом минулої доби відбулося одне бойове зіткнення. Російські окупанти завдали 2 авіаудари з використанням 5 КАБів, а також 60 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 352 обстріли позицій захисників України.

Крім того, на Куп’янському напрямку за добу відбулося 23 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Кучерівки, Колісниківки, Кругляківки, М'ясожарівки, Степової Новоселівки, Піщаного, Вишневого та Лозової.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.