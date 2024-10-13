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Українські військові показали, як знищують логістику окупантів на Харківському напрямку

Фото: ЗСУ знищують логістику окупантів на Харківському напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові знищують логістику російських окупантів на Харківському напрямку. Особливо це стосується техніки, яка перевозить піхоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОТУ "Харків".

"Знищення ворожої логістики - одні з найважливіших операцій на полі бою. Окупанти намагаються переміщувати боєкомплект та особовий склад вночі, проте БПЛА 71-ї окремої єгерської бригади на цілодобовому спостереженні", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, аеророзвідка помітила рух ворожих вантажівок та передала координати артилерійським підрозділам.

"Кількома пострілами гармат вдалося зупинити рух ворожого "Урала". Довершили справу пілоти FPV-дронів", - зазначають в ОТУ "Харків".

Нічні FPV-дрони також вполювали ворожу "буханку", яка перевозила піхоту.

"Почувши звук дрона, окупанти спробували втекти, але безуспішно - російська піхота разом з транспортом була знищена", - додали військові.

Ситуація на фронті

Оперативна обстановка на Харківському напрямку залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ.

Протягом минулої доби відбулося одне бойове зіткнення. Російські окупанти завдали 2 авіаудари з використанням 5 КАБів, а також 60 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 352 обстріли позицій захисників України.

Крім того, на Куп’янському напрямку за добу відбулося 23 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Кучерівки, Колісниківки, Кругляківки, М'ясожарівки, Степової Новоселівки, Піщаного, Вишневого та Лозової.

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