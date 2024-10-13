ЗСУ атакували шість районів скупчення ворога за добу: зведення з фронту

На фронті за минулу добу відбулося 186 бойових зіткнень. Росіяни активно штурмують відразу на кількох напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Времівський. Противник здійснив чотири штурми наших позицій у районі Богоявленки. Активно залучав для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.

Курахівський. Сили оборони відбили 47 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Ізмайлівки, Гірника, Курахівки, Желанного Другого, Цукуриного, Новодмитрівки, Новоселидівки, Георгіївки, Костянтинівки, Курахового, Зоряного, Дальнього та Антонівки.

Покровський. Захисники зупинили 36 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Лисівка, Крутий Яр, Селидове, Новотроїцьке, Мирноград та Михайлівка.

Торецький. Ворог за підтримки авіації здійснив 15 атак у районах Торецька та Щербинівки.

Краматорський. Окупанти атакували дев’ять разів у районах Калинівки, Часового Яру та Ступочок.

Сіверський. Українські захисники відбивали три штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар'ївки та Виїмки.

Лиманський. Ворог атакував 19 разів. Намагався просунутись уперед у бік Новомихайлівки, Греківки, Невського, Новосадового та Торського.

Куп’янський. За добу відбулося 23 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Кучерівки, Колісниківки, Кругляківки, М'ясожарівки, Степової Новоселівки, Піщаного, Вишневого та Лозової.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили засіб ППО, шість районів зосередження озброєння і військової техніки та один польовий склад боєприпасів російських загарбників.

Втрати ворога

За останню добу українські війська ліквідували ще 1300 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 668 тисяч загарбників.

Нагадаємо, 12 жовтня у мережі з'явилася інформація про нібито знищення російського літака Су-34. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) допускають, що Су-34 могли збити з винищувача F-16.

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