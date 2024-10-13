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Украинские военные показали, как уничтожают логистику оккупантов на Харьковском направлении

фото: ВСУ уничтожают логистику оккупантов на Харьковском направлении (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные уничтожают логистику российских оккупантов на Харьковском направлении. Особенно это касается техники, перевозящей пехоту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОТГ "Харьков".

"Уничтожение вражеской логистики - одни из важнейших операций на поле боя. Оккупанты пытаются перемещать боекомплект и личный состав ночью, однако БПЛА 71-й отдельной егерской бригады на круглосуточном наблюдении", - говорится в сообщении.

Аэроразведка заметила движение вражеских грузовиков и передала координаты артиллерийским подразделениям.

"Несколькими выстрелами пушек удалось остановить движение вражеского "Урала". Завершили дело пилоты FPV-дронов", - отмечают в ОТГ "Харьков".

Ночные FPV-дроны также подстрелили вражескую "буханку", которая перевозила пехоту.

"Услышав звук дрона, оккупанты попытались скрыться, но безуспешно - российская пехота вместе с транспортом была уничтожена", - добавили военные.

Ситуация на фронте

Оперативная обстановка на Харьковском направлении остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать давление российских оккупационных войск.

За прошедшие сутки произошло одно боевое столкновение. Российские оккупанты нанесли 2 авиаудара с использованием 5 КАБов, а также 60 ударов дронами-камикадзе. Совершили 352 обстрела позиций защитников Украины.

Кроме того, на Купянском направлении за сутки произошло 23 атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Петропавловки, Кучеровки, Колесниковки, Кругляковки, Мясожаровки, Степной Новоселовки, Песчаного, Вишневого и Лозовой.

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