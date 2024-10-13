Украинские военные показали, как уничтожают логистику оккупантов на Харьковском направлении

Ситуация на фронте

Оперативная обстановка на Харьковском направлении остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать давление российских оккупационных войск.

За прошедшие сутки произошло одно боевое столкновение. Российские оккупанты нанесли 2 авиаудара с использованием 5 КАБов, а также 60 ударов дронами-камикадзе. Совершили 352 обстрела позиций защитников Украины.

Кроме того, на Купянском направлении за сутки произошло 23 атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Петропавловки, Кучеровки, Колесниковки, Кругляковки, Мясожаровки, Степной Новоселовки, Песчаного, Вишневого и Лозовой.

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