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Українські військові показали, як знищують два десятки росіян за один раз

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Україна, Субота 17 грудня 2022 11:55
Українські військові показали, як знищують два десятки росіян за один раз Фото: ЗСУ знищили два десятки росіян за раз (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові одним ударом знищують по два десятки російських солдатів. Тому втрати ворога можуть досягати 100 тисяч, і це лише вбитими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "СтратКом".

"Деякі скептики не дуже довіряють цифрі у майже 100 тисяч мертвих росіян. Дарма. На українській землі вони вмирають "пачками". На цьому відео можна побачити, як в один момент "мінусують" пару десятків окупантів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають військові, і це тільки одне відео.

"Цифра у майже 100 тисяч - це ще дуже скромні підрахунки" - запевняють в "СтратКомі".

Як повідомлялось, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 420 окупантів. Загалом втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 97 690 військових вбитими.

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