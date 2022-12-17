Українські військові показали, як знищують два десятки росіян за один раз
Українські військові одним ударом знищують по два десятки російських солдатів. Тому втрати ворога можуть досягати 100 тисяч, і це лише вбитими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "СтратКом".
"Деякі скептики не дуже довіряють цифрі у майже 100 тисяч мертвих росіян. Дарма. На українській землі вони вмирають "пачками". На цьому відео можна побачити, як в один момент "мінусують" пару десятків окупантів", - йдеться в повідомленні.
Як зазначають військові, і це тільки одне відео.
"Цифра у майже 100 тисяч - це ще дуже скромні підрахунки" - запевняють в "СтратКомі".
Як повідомлялось, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 420 окупантів. Загалом втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 97 690 військових вбитими.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.