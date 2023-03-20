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Українські військові показали, як нищать ворожу піхоту під Бахмутом (відео)

Фото: українські військові продовжують знищувати живу силу ворога під Бахмутом (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові успішно протистоять російським окупантам під Бахмутом у Донецькій області, прицільно знищуючи піхоту армії РФ. Бої за місто не вщухають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

"Бахмут-Соледар. Відпрацювали по ворожій піхоті. Не дозволимо окупантам почувати себе як вдома", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, ЗСУ відбили 69 атак росіян на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Епіцентром бойових дій залишається Бахмут.

Нагадаємо, за даними Міноборони Британії, останні три тижні російські сили поступово просуваються навколо міста Авдіївка, на північ від Донецька, що утримується Україною. Навколо міста складається ситуація, аналогічна тій, що під Бахмутом.

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