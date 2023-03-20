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Украинские военные показали, как уничтожают вражескую пехоту под Бахмутом (видео)

Фото: украинские военные продолжают уничтожать живую силу врага под Бахмутом (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные успешно противостоят российским оккупантам под Бахмутом в Донецкой области, прицельно уничтожая пехоту армии РФ. Бои за город не утихают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные воска ВСУ.

"Бахмут-Соледар. Отработали по вражеской пехоте. Не позволим оккупантам чувствовать себя как дома", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ВСУ отбили 69 атак россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Эпицентром боевых действий остается Бахмут.

Напомним, по данным Минобороны Британии, последние три недели российские силы постепенно продвигаются вокруг города Авдеевка, к северу от Донецка, удерживаемого Украиной. Вокруг города складывается ситуация, аналогичная той, что под Бахмутом.

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