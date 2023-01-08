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Українські військові показали, як в небі працює авіація

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Україна, Неділя 08 січня 2023 11:10
Українські військові показали, як в небі працює авіація Фото: українські військові показали, як в небі працює авіація (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Військові показали, як працює українська авіація щодо позицій окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Робота українських Мі-24 та Мі-8. Слава Україні! Разом - до перемоги!" - йдеться в підпису до кадрів.

Як повідомлялося, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 430 окупантів. Загалом втрати РФ у війні з лютого перевищили вже понад 111 тисяч убитих.

При цьому українські військові продовжують успішно відбивати атаки російських окупантів. Наші воїни 7 січня зупинили наступальні дії ворога у Луганській та Донецькій областях.

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