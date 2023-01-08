Українські військові показали, як в небі працює авіація

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Робота українських Мі-24 та Мі-8. Слава Україні! Разом - до перемоги!" - йдеться в підпису до кадрів.

Як повідомлялося, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 430 окупантів. Загалом втрати РФ у війні з лютого перевищили вже понад 111 тисяч убитих.

При цьому українські військові продовжують успішно відбивати атаки російських окупантів. Наші воїни 7 січня зупинили наступальні дії ворога у Луганській та Донецькій областях.

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