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Украинские военные показали, как в небе работает авиация

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Украина, Воскресенье 08 января 2023 11:10
Украинские военные показали, как в небе работает авиация Фото: украинские военные показали, как в небе работает авиация (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Военные показали, как работает украинская авиация по позициям оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Работа украинских Ми-24 и Ми-8. Слава Украине! Вместе - к победе!" - говорится в подписи к кадрам.

Как сообщалось, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 430 оккупантов. В общей сложности потери РФ в войне с февраля превысили уже более 111 тысяч убитыми.

При этом украинские военные продолжают успешно отбивать атаки российских оккупантов. Наши воины 7 января остановили наступательные действия врага в Луганской и Донецкой областях.

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