Українські військові почали використовувати танки Leopard для оборони, - ЗМІ

"Оскільки наступ України закінчився цього літа, танки Leopard були розгорнуті для утримання лінії", - пише видання.

До цього висновку журналісти прийшли, поспілкувавшись з мінімум двома українськими військовими.

"Іншими словами, вони не використовуються так, як під час контрнаступу", - сказав військовий Руслан, слова якого приводить видання.

Як зазначає видання, наразі танки Leopard "розташовані вздовж фронту, діючи більше як далекобійна артилерія", ніж наступальна бойова техніка. Як уточнюють журналісти, саме такий спосіб розгортання танків відповідає тенденції в Україні, де наразі є необхідність закріпитися, щоб блокувати просування Росії.

Тактика танків Leopard на фронті

За даними видання, поблизу Лимана Донецької області танки Leopard здебільшого працюють парами, вистрілюючи приблизно по 15 снарядів по кожній з російських позицій.

"Так ефективніше", – пояснив журналістам на правах анонімності командир танкової роти Антон, додавши, що інколи танки виводили на позиції двічі на день, а то й двічі на тиждень.

"Фронт трохи заспокоївся. Зима йде. Силами наступати не будемо", - сказав він.

Leopard, як пише видання, також були задіяні, щоб стримати російські сили в районі Авдіївки Донецької області, яку Росія не полишає спроб захопити вже декілька місяців.

"Зараз ми займаємо оборонну позицію. Але нам потрібно спланувати, як йти далі і повернути собі територію", - додав командир танкової роти Антон.