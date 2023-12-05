Украинские военные стали использовать танки Leopard для обороны, - СМИ

"Поскольку наступление Украины закончилось этим летом, танки Leopard были развернуты для удержания линии", - пишет издание.

К этому выводу журналисты пришли, пообщавшись с минимум двумя украинскими военными.

"Другими словами, они не используются так, как во время контрнаступления", - сказал военный Руслан, слова которого приводит издание.

Как отмечает издание, сейчас танки Leopard "расположены вдоль фронта, действуя больше как дальнобойная артиллерия", чем наступательная боевая техника. Как уточняют журналисты, именно такой способ развертывания танков отвечает тенденции в Украине, где сейчас необходимо закрепиться, чтобы блокировать продвижение России.

Тактика танков Leopard на фронте

По данным издания, вблизи Лимана Донецкой области танки Leopard в основном работают парами, выстреливая примерно по 15 снарядов по каждой из российских позиций.

"Так эффективнее", - объяснил журналистам на правах анонимности командир танковой роты Антон, добавив, что иногда танки выводили на позиции дважды в день, а то и два раза в неделю.

"Фронт немного успокоился. Зима идет. Силами наступать не будем", – сказал он.

Leopard, как пишет издание, также были задействованы, чтобы сдержать российские силы в районе Авдеевки Донецкой области, которую Россия не оставляет попыток захватить уже несколько месяцев.

"Сейчас мы занимаем оборонительную позицию. Но нам нужно спланировать, как идти дальше и вернуть себе территорию", - добавил командир танковой роты Антон.