ua ru
Вт, 14 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські військові після навчань у Німеччині можуть повернутись додому з танками, - посол

Новость на русском →
Київ, Вівторок 14 лютого 2023 18:06
Українські військові після навчань у Німеччині можуть повернутись додому з танками, - посол Фото: посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Українські військові можуть повернутися з навчань у Німеччині разом із танками Leopard 1 та Leopard 2.

Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Ваші солдати вже приїхали в Німеччину на навчання, вони їх закінчать, і, мені здається, вони разом з танками повернуться в Україну. Я дуже рада, що політичне рішення було прийняте. Ми зараз робимо все, щоб не тільки Leopard 2, а й Leopard 1 приїхали в Україну", - заявила вона.

Нагадаємо, вчора українські військові розпочали навчання на танках Leopard 2 у Німеччині.

Крім того, Польща прагне скоротити час навчання українських військових на бойових танках Leopard із десяти до п'яти тижнів.

Додамо, що західні партнери передадуть Україні 321 танк у рамках військової допомоги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВСУ Військова допомога Війна Росії проти України
NEWS
Рамштайн-9: чого чекати Україні від чергової зустрічі союзників
Рамштайн-9: чого чекати Україні від чергової зустрічі союзників
DAILY
Приціл на нову програму. Чого чекати від переговорів України з МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Приціл на нову програму. Чого чекати від переговорів України з МВФ