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Українські військові підбили катер окупантів під Херсоном: перші подробиці

Фото: ЗСУ підбили катер окупантів під Херсоном (ілюстрація\t me nexta live)
Автор: Дмитро Левицький, Наталія Гурковська

Українські військові вразили російський катер на Дніпрі. З початку військового вторгнення Росії в Україну це вже 17 судно, якого ЗСУ позбавили російський флот.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів керівник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського спрямування полковник Євген Єрін.

"Було артилерійськими засобами уражено ворожий катер, на якому перебували військовослужбовці противника", - розповів він.

За даними Єріна, це відбулося в районі острова Білогрудий.

"Більше інформації стосовно цього немає. На скільки я знаю, він був знищений, але (ця інформація уточнюється - ред.)", - додав він.

Білогрудий - один із островів у дельті Дніпра, розташований у плавнях між Херсоном та Голою Пристанню

Як повідомлялося, за даними на ранок вівторка, 10 січня, українські військові ліквідували за добу 710 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 112 470 військових. ЗСУ також вдалося знищити російський корабель.

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Херсон