RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские военные подбили катер оккупантов под Херсоном: первые подробности

Фото: ВСУ подбили катер оккупантов под Херсоном (иллюстрация\t me nexta live)
Автор: Дмитрий Левицкий, Наталия Гурковская

Украинские военные поразили российский катер на Днепре. С начала военного вторжения России в Украину это уже 17 судно, от которого ВСУ избавили российский флот.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин.

"Был артиллерийскими средствами поражен вражеский катер, на котором находились военнослужащие противника", - рассказал он.

По данным Ерина, это произошло в районе острова Белогрудый.

"Больше информации по этому поводу нет. На сколько я знаю, он был уничтожен, но (эта информация уточняется - ред.)", - добавил он.

Белогрудый - один из островов в дельте Днепра, расположенный в плавнях между Херсоном и Голой Пристанью.

Как сообщалось, по данным на утро вторника, 10 января, украинские военные ликвидировали за сутки 710 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 112 470 военных. ВСУ также удалось уничтожить российский корабль.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон