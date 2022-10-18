Українські військові під Лисичанськом захопили російський танк (відео)

Українським військовим вдалося захопити російський танк неподалік окупованого Лисичанська у Луганській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
"У районі Лисичанського НПЗ бійці 2-го мехбату 54-ї бригади під носом у росіян затрофеїли танк", - йдеться в повідомленні.
За наявною інформацією, танк оснащений сучасними французькими прицільними засобами, зокрема й нічного бачення і вже служить ЗСУ.
Лисичанський НПЗ юридично розміщений в Лисичанській територіальній громаді, однак географічно розташований за десять кілометрів від міста, практично на адміністративній межі з Донецькою областю, в напрямку Бахмуту.
Нагадаємо, що російські збройні сили залишають важку бронетехніку під час відступу чи капітуляції. Понад половина танкового парку України складається з трофейних машин.
Також українські військові захопили російський протитанковий ракетний комплекс "Корнет", який окупанти покинули, коли відступали з півдня.
Пізніше у Харківській області ЗСУ захопили найсучасніший танк росіян.
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