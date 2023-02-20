Українські військові на передовій демонструють потрібну результативність у знищенні ворога, - Зеленський

"Хочу сьогодні відзначити - як уже традиційно - наших героїв на передовій. Тих, хто щодня демонструє надзвичайну хоробрість, неймовірну стійкість та дуже потрібну Україні результативність у знищенні ворога", - зазначив глава держави.

Зокрема Зеленський подякував десантникам 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, піхотинцям 72-ї та 110-ї окремих механізованих бригад, підрозділам та силам підтримки цих бригад, гармашам 55-ї окремої артилерійської бригади за відвагу та влучність у Донецькій області.

"А ще 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада та 1-й артилерійський дивізіон 44-ї окремої артилерійської бригади. Дякую вам, хлопці, за гідну відповідь ворогу на атаки проти нашого Запоріжжя!" - вказав політик.

Окрім цього, президент відзначив 66-ту і 92-гу окремі механізовані бригади, 81-шу окрему аеромобільну бригаду, 95-ту окрему десантно-штурмову бригаду за те, що не лише завдають ворогу суттєвих втрат у Луганській області, а й дають віру в рух до звільнення нашої землі.

"Слава всім, хто воює за Україну! Дякую всім, хто допомагає! Світла памʼять кожному й кожній, хто віддав своє життя за волю для України! Слава Україні!", - додав Зеленський.