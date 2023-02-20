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Українські військові на передовій демонструють потрібну результативність у знищенні ворога, - Зеленський

Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Українські військовослужбовці продовжують завдавати російським окупантам потужних втрат по всій лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

"Хочу сьогодні відзначити - як уже традиційно - наших героїв на передовій. Тих, хто щодня демонструє надзвичайну хоробрість, неймовірну стійкість та дуже потрібну Україні результативність у знищенні ворога", - зазначив глава держави.

Зокрема Зеленський подякував десантникам 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, піхотинцям 72-ї та 110-ї окремих механізованих бригад, підрозділам та силам підтримки цих бригад, гармашам 55-ї окремої артилерійської бригади за відвагу та влучність у Донецькій області.

"А ще 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада та 1-й артилерійський дивізіон 44-ї окремої артилерійської бригади. Дякую вам, хлопці, за гідну відповідь ворогу на атаки проти нашого Запоріжжя!" - вказав політик.

Окрім цього, президент відзначив 66-ту і 92-гу окремі механізовані бригади, 81-шу окрему аеромобільну бригаду, 95-ту окрему десантно-штурмову бригаду за те, що не лише завдають ворогу суттєвих втрат у Луганській області, а й дають віру в рух до звільнення нашої землі.

"Слава всім, хто воює за Україну! Дякую всім, хто допомагає! Світла памʼять кожному й кожній, хто віддав своє життя за волю для України! Слава Україні!", - додав Зеленський.

Нагадаємо, президент України зазначив, що наші захисники будуть обороняти Бахмут, доки це буде розумно.

Окрім того, РБК-Україна аналізувало, які шанси є у Росії на Донбасі та чи зможе Україна розпочати власний контрнаступ.

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