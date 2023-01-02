Українські військові отримають додаткові виплати: подробиці

З 1 січня набрав чинності закон, який встановлює щомісячні виплати грошової допомоги людям зі званням Героя України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на закон про грошове забезпечення окремих категорій громадян та заступницю міністра оборони Ганну Маляр.
Відповідно до закону, запроваджується щомісячна виплата грошової допомоги:
До того ж, встановлюється щомісячна виплата грошової допомоги в розмірах від трьох до однієї (у розрахунку на місяць на сім’ю) мінімальної зарплати членам сімей померлих або нагороджених посмертно осіб, яким присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка", лицарів ордена "Богдана Хмельницького" трьох ступенів та кавалерів ордена "За мужність" трьох ступенів.
Додамо, що з 1 січня 2023 року мінімальна заробітна плата становить 6700 гривень, а прожитковий мінімум для працездатних осіб - 2684 гривень.
Нагадаємо, в Україні може з'явитись ще одна виплата для захисників під час воєнного стану.
Окрім того, у Пенсійному фонді розповіли, що буде зі стажем бійців, які опинились в полоні.
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