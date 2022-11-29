Військовим планують призначити ще одну виплату: що відомо
В Україні може з'явитись ще одна виплата для військових під час воєнного стану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний законопроект № 8164−1.
Документ передбачає додаткову виплату військовим, які були мобілізовані у 2022 році. У разі прийняття закону, військові отримають компенсацію за невикористану відпустку на роботі за 2022 рік грошовою виплатою. Виплата має стати щорічною.
Хто зможе отримати виплату
Виплату за невикористану відпустку зможуть отримати:
- призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період;
- призвані на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період.
Також виплату (якщо пропрацювали понад 10 місяців) можуть отримати:
- керівні працівники;
- педагогічні працівники;
- наукові працівники;
- науково-педагогічні працівники;
- спеціалісти закладів освіти.
Крім того, 60 днів відпочинку з виплатою "двомісячного грошового утримання впродовж мобілізаційного періоду коштом державного бюджету України" можуть отримати мобілізовані військові, яких було звільнено у зв’язку з демобілізацією.
Нагадаємо, в Пенсійному фонді розповіли, що буде зі стажем військових, що опинились в полоні.
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