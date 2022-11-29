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Військовим планують призначити ще одну виплату: що відомо

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Україна , Вівторок 29 листопада 2022 23:30
Військовим планують призначити ще одну виплату: що відомо Фото: Украінські військові можуть отримаюти ще одну виплату (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

В Україні може з'явитись ще одна виплата для військових під час воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний законопроект № 8164−1.

Документ передбачає додаткову виплату військовим, які були мобілізовані у 2022 році. У разі прийняття закону, військові отримають компенсацію за невикористану відпустку на роботі за 2022 рік грошовою виплатою. Виплата має стати щорічною.

Хто зможе отримати виплату

Виплату за невикористану відпустку зможуть отримати:

  • призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період;
  • призвані на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період.

Також виплату (якщо пропрацювали понад 10 місяців) можуть отримати:

  • керівні працівники;
  • педагогічні працівники;
  • наукові працівники;
  • науково-педагогічні працівники;
  • спеціалісти закладів освіти.

Крім того, 60 днів відпочинку з виплатою "двомісячного грошового утримання впродовж мобілізаційного періоду коштом державного бюджету України" можуть отримати мобілізовані військові, яких було звільнено у зв’язку з демобілізацією.

Нагадаємо, в Пенсійному фонді розповіли, що буде зі стажем військових, що опинились в полоні.

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