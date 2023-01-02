Украинские военные получат дополнительные выплаты: подробности

С 1 января вступил в силу закон, который устанавливакт ежемесячные выплаты денежной помощи людям со званием Героя Украины.

Согласно закону, вводится ежемесячная выплата денежной помощи:

в размере трех минимальных зарплат - лицам, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (20 100 грн);

в размере двух минимальных заработных плат - рыцарям ордена "Богдана Хмельницкого" трех степеней (13 400 грн);

в размере одной минимальной заработной платы - кавалерам ордена "За мужество" трех степеней (полные кавалеры) (6 700 грн).

К тому же, устанавливается ежемесячная выплата денежного пособия в размерах от трех до одной (в расчете на месяц на семью) минимальной зарплаты членам семей умерших или награжденных посмертно лиц, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда", рыцарей ордена "Богдана Хмельницкого" трех степеней и кавалеров ордена "За мужество" трех степеней.

Добавим, что с 1 января 2023 года минимальная заработная плата составляет 6700 гривен, а прожиточный минимум для трудоспособных лиц - 2684 гривен.

Напомним, в Украине может появиться еще одна выплата защитникам во время военного положения.

Кроме того, в Пенсионном фонде рассказали, что будет со стажем бойцов, которые оказались в плену.

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