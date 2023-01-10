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Українські військові наступного тижня почнуть навчання з ППО Patriot, - CNN

Фото: українські військові наступного тижня почнуть навчання з ППО Patriot (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українські військові пройдуть навчальну програму по роботі із системою протиракетної оборони Patriot вже наступного тижня. Відомо, що їх підготовка буде тривати протягом декількох місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Українці будуть тренуватись у Форт-Сіллі в Оклахомі. Там США проводять тренування з експлуатації та обслуговування передової системи ППО з власними військовими. Це місце є одним із чотирьох для базової підготовки армії. Там також знаходиться артилерійська школа, яка понад століття навчає військовослужбовців.

За словами помічника міністра оборони Лаури Купер, підготовка українських військових буде тривати декілька місяців.

"Я не можу назвати точні терміни завершення навчання", - сказала вона.

При цьому відомо, що в США розглядають різні варіанти навчання українців. Як безпосередньо на американських полігонах, так і за кордоном або поєднання обох варіантів.

Нагадаємо, що новина про те, що Пентагон розглядає можливість проведення навчання у США, з'явилася наступного дня після оголошення про надання батареї Patriot Україні.

Додамо також, що 5 січня президент Володимир Зеленський подякував Німеччині за батарею американських зенітних ракетних комплексів Patriot.

Також днями глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна очікує на розгортання американської системи Patriot у максимально стислі терміни.

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