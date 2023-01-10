Українські військові наступного тижня почнуть навчання з ППО Patriot, - CNN

Українці будуть тренуватись у Форт-Сіллі в Оклахомі. Там США проводять тренування з експлуатації та обслуговування передової системи ППО з власними військовими. Це місце є одним із чотирьох для базової підготовки армії. Там також знаходиться артилерійська школа, яка понад століття навчає військовослужбовців.

За словами помічника міністра оборони Лаури Купер, підготовка українських військових буде тривати декілька місяців.

"Я не можу назвати точні терміни завершення навчання", - сказала вона.

При цьому відомо, що в США розглядають різні варіанти навчання українців. Як безпосередньо на американських полігонах, так і за кордоном або поєднання обох варіантів.