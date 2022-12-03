Украинские военные минометным огнем накрыли грузовики оккупантов (видео)

Украинским минометчикам удалось атаковать два российских грузовика, после чего они полностью сгорели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу управления стратегических коммуникаций ВСУ.

Украинские военные метким огнем атаковали позиции оккупантов. На видео можно увидеть попадание рядом с грузовиками, которые позже загорелись и были уничтожены.