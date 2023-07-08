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Кабмін спростив передачу донорської крові на фронт

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Субота 08 липня 2023 15:22
Кабмін спростив передачу донорської крові на фронт Фото: Кабмін спростив передачу донорської крові на фронт (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Український уряд спростив механізм постачання донорської крові на фронт. Це дозволить зберегти більше життів наших захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабміну.

Як зазначають в уряді, нова постанова МОЗ допоможе уникнути бюрократії та неоптимально організованих процесів у питанні передачі донорської крові нашим військовим.

Тепер у кожному медичному підрозділі буде людина, яка відповідає за донорську кров. Вона зможе наперед сформулювати запит на потрібні обсяги крові, щоб їх вчасно підготували та направили до зони бойових дій.

Процес отримання донорської крові тепер передбачатиме наступний алгоритм дій:

  • опорний суб'єкт системи крові комплектує необхідний обсяг донорської крові та її компонентів та повідомляє регіональних координаторів про дату та місце їх отримання;
  • регіональний координатор забезпечує отримання, транспортування та розподіл донорської крові та її компонентів відповідно до запитів, поданих координаторами медичних підрозділів.

Завдання медичних підрозділів буде зводитись до формування запитів та звітів.

"Такий підхід дозволяє військовим медикам оптимально витрачати свій час і не докладати зайвих зусиль на пошук та забезпечення доставки донорської крові та її компонентів", - додають у Кабміні.

Проблема з постачанням донорської крові

За даними МОЗ, близько 60% смертей українських військових, яких можна було уникнути, пов'язані з втратою крові. Своєчасне переливання може суттєво зменшити цей відсоток.

У відомстві зазначають, що переливання цільної донорської крові на догоспітальному етапі може врятувати не одне життя.

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