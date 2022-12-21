Українські військові медики пройдуть навчання в Болгарії

За запрошенням міністра оборони України Олексія Резнікова Україну відвідав Міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов. Під час зустрічі вони обговорили військову та військово-технічну допомогу, яку Болгарія збирається надати для українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Болгарії.
Болгарія планує безкоштовно надати озброєння та боєприпаси, а також взяти участь у навчальній місії ЄС EUMAM. Очікується, що близько 50 болгарських військових візьмуть участь у навчаннях на території ЄС, або і в самій Болгарії.
Також міністерство пропонує, проводити щорічну підготовку до 60 бойових медиків Збройних сил України на їх території.
Нагадаємо, парламент Болгарії схвалив угоду з Україною про постачання озброєння, військової техніки та боєприпасів.
Раніше ми писали, що 9 грудня болгарський парламент затвердив список озброєнь для допомоги Україні.
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