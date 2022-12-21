Українські військові медики пройдуть навчання в Болгарії

Болгарія планує безкоштовно надати озброєння та боєприпаси, а також взяти участь у навчальній місії ЄС EUMAM. Очікується, що близько 50 болгарських військових візьмуть участь у навчаннях на території ЄС, або і в самій Болгарії.

Також міністерство пропонує, проводити щорічну підготовку до 60 бойових медиків Збройних сил України на їх території.



