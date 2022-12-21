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Украинские военные медики пройдут обучение в Болгарии

Фото: украинские военные медики пройдут обучение в Болгарии (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

По приглашению Министра обороны Украины Алексея Резникова Украину посетил Министр обороны Болгарии Димитар Стоянов. В ходе встречи они обсудили военную и военно-техническую помощь, которую Болгария намерена предоставить для украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Болгарии.

Болгария планирует бесплатно предоставить вооружение и боеприпасы, а также принять участие в учебной миссии ЕС EUMAM. Ожидается, что около 50 болгарских военных примут участие в учениях на территории ЕС или в самой Болгарии.

Также министерство предлагает проводить ежегодную подготовку до 60 боевых медиков Вооруженных сил Украины на их территории.

Наша страна не признает У нас отличные двусторонние отношения, основанные на глубоких исторических и культурных связях с украинским народом

Напомним, парламент Болгарии одобрил соглашение с Украиной о поставках вооружения, военной техники и боеприпасов.

Ранее мы писали, что 9 декабря болгарский парламент утвердил перечень вооружений для помощи Украине.

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