Украинские военные медики пройдут обучение в Болгарии

По приглашению Министра обороны Украины Алексея Резникова Украину посетил Министр обороны Болгарии Димитар Стоянов. В ходе встречи они обсудили военную и военно-техническую помощь, которую Болгария намерена предоставить для украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Болгарии.
Болгария планирует бесплатно предоставить вооружение и боеприпасы, а также принять участие в учебной миссии ЕС EUMAM. Ожидается, что около 50 болгарских военных примут участие в учениях на территории ЕС или в самой Болгарии.
Также министерство предлагает проводить ежегодную подготовку до 60 боевых медиков Вооруженных сил Украины на их территории.
Наша страна не признает У нас отличные двусторонние отношения, основанные на глубоких исторических и культурных связях с украинским народом
Напомним, парламент Болгарии одобрил соглашение с Украиной о поставках вооружения, военной техники и боеприпасов.
Ранее мы писали, что 9 декабря болгарский парламент утвердил перечень вооружений для помощи Украине.
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