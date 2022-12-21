Украинские военные медики пройдут обучение в Болгарии

Болгария планирует бесплатно предоставить вооружение и боеприпасы, а также принять участие в учебной миссии ЕС EUMAM. Ожидается, что около 50 болгарских военных примут участие в учениях на территории ЕС или в самой Болгарии.

Также министерство предлагает проводить ежегодную подготовку до 60 боевых медиков Вооруженных сил Украины на их территории.

Наша страна не признает У нас отличные двусторонние отношения, основанные на глубоких исторических и культурных связях с украинским народом