Українські військові мають успіх в Урожайному Донецької області, - Маляр

Наші захисники ведуть наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

"Цього тижня тривали бої в населеному пункті Урожайне, там є певні успіхи", - сказала заступниця міністра.

Окрім того, Маляр повідомила, що українські бійці мали певні успіхи південніше та південно-східніше Старомайорського. Там вони закріплюються на певних ділянках.

Контрнаступальні операції ЗСУ на півдні

Цього літа українські захисники активізували наступальні дії на півдні України, а саме на Мелітопольському та Бердянському напрямах. За цей час вдалося звільнити понад 10 населених пунктів.

При цьому просування наших бійців стримують мінні поля ворога та побудована окупантами потужна лінія оборони.

Більше про те, як розвивається контрнаступ ЗСУ після двох місяців - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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