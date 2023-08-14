Украинские военные имеют успех в Урожайном Донецкой области, - Маляр

Бойцы Сил обороны Украины имеют определенный успех в Урожайном на южном направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Анны Маляр на брифинге в Military Media Center.
Наши защитники ведут наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
"На этой неделе продолжались бои в населенном пункте Урожайное, там есть определенные успехи", - сказала замминистра.
Кроме того, Маляр сообщила, что украинские бойцы имели определенные успехи южнее и юго-восточнее Старомайорского. Там они закрепляются на некоторых участках.
Этим летом украинские защитники активизировали наступательные действия на юге Украины, а именно на Мелитопольском и Бердянском направлениях. За это время удалось освободить более 10 населенных пунктов.
При этом продвижение наших бойцов сдерживает минные поля врага и построенная оккупантами мощная линия обороны.
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