RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские военные имеют успех в Урожайном Донецкой области, - Маляр

Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Бойцы Сил обороны Украины имеют определенный успех в Урожайном на южном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Анны Маляр на брифинге в Military Media Center.

Наши защитники ведут наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

"На этой неделе продолжались бои в населенном пункте Урожайное, там есть определенные успехи", - сказала замминистра.

Кроме того, Маляр сообщила, что украинские бойцы имели определенные успехи южнее и юго-восточнее Старомайорского. Там они закрепляются на некоторых участках.

Контрнаступательные операции ВСУ на юге

Этим летом украинские защитники активизировали наступательные действия на юге Украины, а именно на Мелитопольском и Бердянском направлениях. За это время удалось освободить более 10 населенных пунктов.

При этом продвижение наших бойцов сдерживает минные поля врага и построенная оккупантами мощная линия обороны.

Больше о том, как развивается контрнаступление ВСУ после двух месяцев - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныКонтрнаступление ВСУ