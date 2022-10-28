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Українські військові ліквідували заступника начштабу "Вагнера"

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Україна, П'ятниця 28 жовтня 2022 21:58
Українські військові ліквідували заступника начштабу "Вагнера" Фото: це майже все, що залишається після ліквідації російських військових (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Бійці українського спецпідрозділу "Хорт" ліквідували під час бойового завдання заступника начальника штабу найманців ПВК "Вагнера".

Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на сторінку спецпідрозділу "Хорт" у Facebook.

Бійці спецпідрозділу уточнили, що у ближньому бою вони зіштовхнулися з групою бойовиків ПВК "Вагнер". Бойовий контакт відправив у пекло всю ворожу групу. Серед "двохсотих" вагнерівців українські військові ідентифікували заступника начальника штабу найманців.

Крім того, бійці ЗСУ взяли у трофей зброю цього окупанта - АК-12. Це автомат, що перебуває на озброєнні ворожої армії з 2018 року.

На початку жовтня у Харківській області український спецназ ліквідував диверсантів ПВК "Вагнер". Одного окупанта було поранено, ще четверо взято в полон.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні воюють приблизно 4,5-5 тисяч найманців "групи Вагнера". Їх використовують для штурмових дій на Донбасі.

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Вагнерівці
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