Українські військові ліквідували заступника начштабу "Вагнера"

Фото: це майже все, що залишається після ліквідації російських військових (GettyImage)

Бійці українського спецпідрозділу "Хорт" ліквідували під час бойового завдання заступника начальника штабу найманців ПВК "Вагнера".

Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на сторінку спецпідрозділу "Хорт" у Facebook.